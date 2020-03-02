США сняли санкции с двух российских компаний

США исключили из санкционных списков по Северной Корее две российские компании, связанные с нефтегазовым сектором. Об этом говорится в сообщении американского Министерства финансов.
Из черных списков вычеркнуты владивостокский «Приморнефтепродукт» и зарегистрированное в Москве АО «Независимая нефтегазовая компания». Отдельно упомянуты и другие юридические лица, под которыми известны эти компании.
Тем же документом санкции вводятся в отношении двух граждан Китая.
Ограничительные меры против компаний были введены в связи с поставками запрещенных товаров в КНДР. РИА Новости отмечает, что это произошло в июне 2017 года в связи с развитием ядерной программы Пхеньяна. Тогда Совет национальной безопасности США составил список мер по исключению Северной Кореи из глобальной финансовой системы. В частности, предполагалось введение «вторичных санкций» против банков и фирм, которые вели коммерческую деятельность с КНДР.
В конце февраля США ввели санкции против 13 граждан и компаний из России, Китая, Турции и Ирака.