В Германии призвали усилить давление на Путина из-за Сирии

Министр обороны Германии Аннегрет Крамп-Карренбауэр призвала Евросоюз и США совместно усилить давление на президента России Владимира Путина и сирийского лидера Башара Асада, сообщает Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung.

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По ее словам, это необходимо сделать, чтобы открыть путь к политическим переговорам, которые прекратили бы войну в Сирии.

Глава комитета по внешней политике Бундестага Норберт Реттген также заявил, что Запад должен подумать о введении дополнительных санкций против России. У Путина нет причин реагировать на призывы европейцев, поскольку ему не пришлось платить за войну, считает политик.

В ночь на 28 февраля турецкая армия нанесла удары по сирийским позициям в Идлибе, уничтожив конвой правительственных войск. Это стало ответом на обстрел турецких военных в районе Джебель-аз-Завия, в результате которого погибли 33 человека. Анкара пообещала отомстить Асаду за их гибель.

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