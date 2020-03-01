В Турции войну с Сирией назвали капканом для Эрдогана

Война Турции с Сирией станет капканом для страны и ее президента Реджепа Тайипа Эрдогана. Об этом заявили в турецкой партии Vatan («Родина»), передает РИА Новости.

Представители фракции выразили опасения по поводу напряженности в отношениях двух стран. «Мы предупреждаем — Турцию толкают в капкан. Вместе с Турцией втягивают в капкан и нашего президента», — заявили там.

По мнению политиков, американские и израильские власти провоцируют Турцию на войну с Сирией и якобы добиваются того, чтобы правительство Эрдогана оказалось без поддержки в своей внутренней и внешней политике. Они подчеркнули, что конфликт изолирует страну и отталкивает ее от стратегических союзников, в том числе и России.

Ранее Эрдоган сообщил, что в ходе телефонного разговора с президентом России Путиным предложил Москве оставить Анкару «один на один» с официальным Дамаском. Встреча двух лидеров, в рамках которой планируется обсудить ситуацию в Идлибе, планируется провести 5 или 6 марта.

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