Украинские депутаты отреагировали на российские санкции

Украинские политики, которые попали в опубликованный 25 декабря санкционный список России, отреагировали в своих соцсетях на введенные против них ограничения.

Так, депутат Верховной Рады Михаил Добкин, который ранее возглавлял администрацию Харькова, пожаловался, что несколько недель назад его занесли в другой список — тогда участники форума «Свободной России» причислили его к «пособникам путинского режима» за его пророссийскую позицию. «А сегодня уже глава правительства РФ подписал санкционный список врагов РФ, где фигурирует и моя фамилия! Вы там разберитесь между собой», — призвал он в своем Twitter-аккаунте.

Депутат от «Блока Петра Порошенко» и бывший глава правления комитета избирателей Украины Александр Черненко на своей странице в Facebook признался, что после попадания в список ему «сразу легче на душе стало», и порадовался, что теперь может «друзьям в глаза смотреть».

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Еще один украинский политик, депутат от партии «Батькивщина» Игорь Луценко, пообещал в своем Facebook станцевать на руинах Кремля вместе с грузинами и всеми, кого порабощает Москва.

Другой представитель этой партии Алексей Рябчин на своей странице в соцсети рассказал, что нашел в санкционном списке ошибку: на самом деле он родился в Мариуполе, а не в Макеевке, как следует из документа. Он также посетовал на то, что российские власти «заставляют миллионы украинцев оставить родной край, убивают десятки тысяч военных и гражданских, а затем вводят санкции».

25 декабря премьер-министр России Дмитрий Медведев сообщил, что подписал постановление о расширении контрсанкций против Украины. В санкционный список попали 245 человек и 7 организаций. Теперь он включает 567 физических лиц и 75 компаний.

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