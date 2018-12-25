Названы попавшие под российские санкции украинцы

Правительство России опубликовало список компаний и физических лиц из Украины, против которых 25 декабря вводятся санкции.

В санкционный список попали 245 человек и 7 организаций. Теперь он включает 567 физических лиц и 75 компаний.

В список, в частности, попали мэр Одессы Геннадий Труханов, депутаты Оппозиционного блока Дмитрий Добкин и Александр Вилкул (бывший вице-премьер), бывший глава МЧС Виктор Балога, депутат от «Самопомощи» Алена Бабак.

Санкции распространили на концерн «Укроборонпром», «Укрспецэкспорт», «Государственный экспортноимпортный банк Украины», «Первую логистическую компанию» и другие.

Ранее 25 декабря премьер-министр России Дмитрий Медведев сообщил, что подписал постановление о расширении контрсанкций против Украины. «Это сделано для защиты интересов российского государства, компаний и граждан России», — подчеркнул глава кабмина.

Указ о применении специальных экономических мер в отношении Украины президент Владимир Путин подписал 22 октября.

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