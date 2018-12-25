Россия пообещала Европе газ вне зависимости от договоренностей с Украиной

Поставки российского газа в европейские страны гарантированы даже без соглашений с Украиной. Об этом заявил министр энергетики России Александр Новак в интервью «Коммерсанту».

По словам Новака, транзит газа в Европу по долгосрочным контрактам «Газпрома» будет «при любых обстоятельствах», а европейские потребители будут обеспечены «необходимыми объемами» даже в случае отсутствия договоренностей с Украиной.

Министр отметил, что диалогу между Россией и Украиной мешают судебные споры «Газпрома» и «Нафтогаза». По его словам, российская компания готова рассмотреть мировое соглашение, которое устраивает обе стороны. Кроме того, Новак добавил, что Россия готова продолжать транзит газа и после 2019 года, но только при условии конкурентности с другими маршрутами поставок сырья.

13 декабря стало известно, что «Нафтогаз Украины» обратился в американские суды с исками о принудительном взыскании долга с российского «Газпрома». «Нафтогаз» пытается получить от российской стороны 2,7 миллиарда долларов — именно столько «Газпром» должен выплатить Украине по решению Стокгольмского арбитража за недопоставку газа по транзиту.

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