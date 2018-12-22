«Нафтогаз» предупредил о проблемах с закупкой газа

У «Нафтогаза» возникнут трудности с закупкой газа в пик отопительного сезона и ряд других проблем, так как компания начнет 2019 год с минимальным остатком денежных средств на счетах. Об этом заявил в Facebook глава «Нафтогаза» Андрей Коболев.

По его словам, в 2018 году у компании отрицательный чистый денежный поток. Минимальное количество средств на счетах, отмечает Коболев, ставит также под угрозу проекты по добыче газа и модернизации газотранспортной системы страны.

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Глава «Нафтогаза» считает, что такое положение дел вызвано тем, что газ продается по льготным ценам, а правительство не компенсирует потери газовой монополии, не выполняя тем самым свои обязательства.

Ранее 21 декабря депутат Верховной рады из «Блока Петра Порошенко» Леонид Козаченко предложил правительству продать компанию «Нафтогаз». Он считает, что это необходимо в связи с огромной задолженностью компании. По словам Козаченко, гасить ее придется не менее трех лет.

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