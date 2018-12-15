Россию и Украину пригласили на переговоры по газу

Вице-президент Еврокомиссии Марош Шефчович пригласил Россию и Украину в Брюссель для следующего этапа трехсторонних переговоров по газу. Встреча состоится в январе, написал он в Twitter.

«Ожидаем, что коммерческие структуры также примут участие. Важно развивать положительную динамику», — отметил Шефчович.

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Ранее глава Минэнерго России Александр Новак сообщал, что переговоры, возможно, пройдут во второй половине января, добавляет РИА Новости.

13 декабря стало известно, что «Нафтогаз Украины» обратился в американские суды с исками о принудительном взыскании долга с российского «Газпрома». «Нафтогаз» пытается получить от российской стороны 2,7 миллиарда долларов — именно столько «Газпром» должен выплатить Украине по решению Стокгольмского арбитража за недопоставку газа по транзиту.

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