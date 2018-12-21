Украине посоветовали избавиться от «Нафтогаза»

Депутат Верховной рады из «Блока Петра Порошенко» Леонид Козаченко предложил правительству продать компанию «Нафтогаз». Слова депутата приводит РИА Новости.

Депутат считает, что это необходимо в связи с огромной задолженностью компании. По словам Козаченко, гасить ее придется не менее трех лет. При этом продажа «Нафтогаза» поможет государству погасить собственные долги, улучшив таким образом финансовое положение всей Украины.

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«Если сюда зайдут большие транснациональные компании, то за три года стоимость вообще может упасть вдвое, мы допустить этого не можем. Мы имеем сейчас монополию 76 процентов, но нам нужно 80 процентов, не меньше», — заявил депутат.

После достижения доли в 80 процентов компании Козаченко обещает, что капитализация предприятия увеличится, и его можно будет продать, выручив «огромные деньги».

Приватизация «Нафтогаза» заявлялась в качестве одной из важнейших реформ в период избирательной кампании президента Украины. С ней шли две лидирующие на тот момент политические силы — «Блок Петра Порошенко» и «Народный фронт», — однако пока этого сделано так и не было.

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