Киев запротестовал против антиукраинских санкций Москвы

Киев пригрозил ответить на расширение Россией санкций против Украины. Об этом сообщает РИА Новости.

Согласно заявлению МИД Украины, украинская сторона «оставляет за собой право принять соответствующие меры реагирования» на данный шаг Москвы. Министерство иностранных дел страны выразило протест против расширения санкционного списка украинских физических лиц, в отношении которых вводятся «специальные экономические меры». В ведомстве также отметили, что таким образом Россия пытается оказать давление на «народных депутатов Украины и представителей украинского общества».

Ранее российский премьер-министр Михаил Мишустин расширил санкционный список против Украины. Всего в расширенный перечень вошли 849 физических лиц. В список добавили, в частности, спикера Верховной Рады Дмитрия Разумкова, первого заместителя парламента Руслана Стефанчука, главу делегации Украины в ПАСЕ Елизавету Ясько.

В октябре 2018 года президент России Владимир Путин подписал указ о применении специальных экономических мер в отношении Украины. Данное решение было принято в связи с недружественными действиями Украины в отношении граждан и юридических лиц России. В ноябре 2018-го занимавший тогда пост премьер-министра России Дмитрий Медведев подписал постановление о санкциях в отношении 322 украинских граждан и 68 компаний.