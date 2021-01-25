Армянский депутат устроил акцию протеста в ПАСЕ

Армянский депутат Эдмон Марукян в понедельник, 25 января, устроил акцию протеста перед заседанием Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ). Об этом сообщает «Sputnik Армения».

«Заседание ПАСЕ начали с протеста и требования оказать международное давление на Азербайджан с требованием как можно скорее освободить армянских военнопленных и гражданских лиц», — заявил Марукян, который является лидером партии «Просвещенная Армения».

На опубликованной видеозаписи депутат держит табличку с надписью на нескольких языках: «Свободу армянским военнопленным, содержащимся в Азербайджане».

В середине декабря Баку и Ереван дважды обменялись военнопленными. В Армению вернулись 48 человек, в Азербайджан — 16.

В конце сентября вспыхнули бои в Нагорном Карабахе, из-за которого две страны 30 лет ведут территориальный спор. В результате столкновений, которые продолжались несколько недель, под контроль Баку вернулись некоторые территории, потерянные в начале 1990-х годов.