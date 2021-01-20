Пашинян обвинил оппозицию в создании угрозы для жизни пленных

Премьер-министр Армении Никол Пашинян обвинил оппозицию в создании угрозы для жизни военнопленных после конфликта в Нагорном Карабахе. Об этом 20 января сообщает «Sputnik Армения».

В Азербайджане всегда были пленные из Армении, но этот вопрос никогда не становился предметом обсуждений в парламенте, заявил Пашинян, отвечая на вопросы депутатов.

«С Азербайджаном велись переговоры в разных форматах, в это время на его территории были пленные. Но почему никто не требовал отставки властей?» — спросил он.

По словам премьера, он не увидел со стороны оппозиции действий, «которые как минимум не мешали бы возвращению пленных». Напротив, оппозиционеры «своими спекуляциями» поставили под угрозу жизнь и безопасность военнопленных, заявил Пашинян.

14 декабря Баку и Ереван обменялись военнопленными. На родину вернулись 12 азербайджанских и 44 армянских военных. Через две недели Армения отпустила двух азербайджанских солдат, Азербайджан — четырех армянских.