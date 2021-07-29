Главред The Insider раскрыл будущее издания

Главный редактор The Insider (администратор доменного имени признан в России СМИ-иноагентом) Роман Доброхотов, у которого накануне прошли обыски, рассказал о будущем издания. Его слова приводит РИА Новости.

Доброхотов сообщил, что редакция продолжит работу. «Эти акции запугивания и давления только сплачивают и редакцию, и журналистское сообщество в целом», — подчеркнул он.

Ранее адвокат главного редактора Оксана Опаренко раскрыла детали уголовного дела. По ее словам, в настоящее время Доброхотов проходит свидетелем по делу о клевете на голландского журналиста Макса ван дер Верффа.

Утром 28 июля Доброхотов заявил, что в его квартиру пришли с обыском. После этого он временно перестал выходить на связь. Позже он Доброхотов подтвердил журналистам, что проходит по делу в качестве свидетеля.

23 июня Минюст включил издание The Insider в список СМИ-иноагентов. В реестр иностранных средств массовой информации, выполняющих функции иностранного агента, внесли юридическое лицо The Insider SIA. Как уточнили в министерстве, оно является администратором доменного имени интернет-издания The Insider.

В список иноагентов также вошли пять журналистов издания: Михаил Рубин, Софья Гройсман, Илья Рождественский, Юлия Апухтина и Алексей Постернак.