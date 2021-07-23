Издание The Insider и пятерых его журналистов признали иноагентами в России

Издание The Insider, а также пятерых его журналистов в России включили в список СМИ-иноагентов. Об этом сообщается на сайте Минюста.

В реестр иностранных средств массовой информации, выполняющих функции иностранного агента внести юридическое лицо The Insider SIA. Как уточнили в министерстве, оно является администратором доменного имени интернет-издания The Insider.

В список иноагентов также включили пятерых журналистов издания. В их число вошли Михаил Рубин, Софья Гройсман, Илья Рождественский, Юлия Апухтина и Алексей Постернак.

Ранее в июле Генеральная прокуратура России признала нежелательной на территории страны деятельность иностранной неправительственной организации «Проект Медиа». Тогда же Минюст включил в реестр иностранных средств массовой информации, выполняющих функции иностранного агента, восемь журналистов, в том числе главного редактора «Проекта» Романа Баданина.