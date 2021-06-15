Госдума направила госорганам данные о зарубежном финансировании «Медиазоны»

Комиссия Госдумы по расследованию фактов вмешательства во внутренние дела России направила данные о зарубежном финансировании интернет-издания «Медиазона» «в компетентные государственные органы». Заявление главы комиссии Василия Пискарева приводится в Telegram-канале ведомства после получения обращения Фонда защиты национальных ценностей с требованием признать издание иноагентом.

«Представленная информация об участии издания в политической деятельности и получении финансирования из-за рубежа заслуживает внимания и направлена нами в компетентные государственные органы для рассмотрения и принятия предусмотренных законом мер», — пояснил Пискарев.

По его словам, это не первый случай, когда «Медиазона» оказывается в центре внимания комиссии — ранее рассматривалась информация о том, что деятельность издания рекламировала нежелательная в России НПО «Пражский центр гражданского общества».