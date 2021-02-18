Главред «Медиазоны» вышел на свободу

Главный редактор «Медиазоны» Сергей Смирнов, арестованный за ретвит шутки, вышел на свободу. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на его адвоката Федора Сироша.

По его словам, Смирнов отбыл арест и был освобожден из центра временного содержания иностранных граждан (ЦВСИГ) в Сахарове в Новой Москве.

Ранее Мосгорсуд сократил срок ареста Смирнова с 25 до 15 суток. Его арестовали 3 февраля. По данным «Медиазоны», причиной для возбуждения административного дела стал ретвит шутки о внешнем сходстве Смирнова с лидером группы «Тараканы» Дмитрием Спириным.

В сообщении, которое ретвитнул главред «Медиазоны», содержалась информация о времени проведения несогласованной акции в поддержку Алексея Навального (учредитель Фонда борьбы с коррупцией — ФБК, включенного Минюстом в реестр организаций, выполняющих функции иностранного агента), которая прошла 23 января. При этом пост не содержал данных о месте проведения протестов.