Главред «Медиазоны» пожаловался на «адские условия» в камере

Главный редактор «Медиазоны» Сергей Смирнов, арестованный на 15 суток, пожаловался на «адские условия» в камере. Сообщение об этом появилось на странице журналиста в Twitter.

«Смирнов передает, что в камере этой "адские условия". Утром они написали заявление на осмотр врача, отвели к врачу их только вечером. У Смирнова давление 178/112, чувствует он себя очень плохо. От ОНК в эту камеру 228 к ним пока никто не заходил», — говорится в сообщении.

Из другого поста следует, что, пока Смирнов находится в спецприемнике, его страницу ведет редакция «Медиазоны».

Ранее Мосгорсуд сократил срок ареста главного редактора «Медиазоны» Сергея Смирнова с 25 до 15 суток.

3 февраля Смирнова арестовали на 25 суток. По данным «Медиазоны», причиной для возбуждения административного дела стал ретвит шутки о внешнем сходстве Смирнова с лидером группы «Тараканы» Дмитрием Спириным.

В сообщении, которое ретвитнул главред «Медиазоны», содержалась информация о времени проведения несогласованной акции в поддержку Алексея Навального (учредитель Фонда борьбы с коррупцией — ФБК, включенного Минюстом в реестр организаций, выполняющих функции иностранного агента), которая прошла 23 января. При этом пост не содержал данных о месте проведения протестов.