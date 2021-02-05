SMM-менеджера Aviasales Романа Бордунова арестовали на 13 суток

SMM-менеджера онлайн-сервиса по покупке авиабилетов Aviasales Романа Бордунова арестовали на 13 суток. Об этом сообщается в его Twitter.

Бордунова признали виновным в участии в несанкционированном митинге, повлекшем помехи для инфраструктуры. Решение огласил судья Бабушкинского района суда, куда Бордунова привезли утром 5 февраля.

Отмечается, что в деле не было постановления о приводе, на основании которого Бордунова задержали вечером 4 февраля. Задержание проходило в квартире, где проживала девушка SMM-менеджера Полина, после чего его доставили в ОВД по Ярославскому району и отобрали телефон, оставив там на ночь.

Отбывать административный арест Бордунова отправят в Центр временного содержания иностранных граждан (ЦВСИГ) в Сахарово, расположенный на 64-м километре Варшавского шоссе и относится к Новой Москве. Там же находится главред издания «Медиазона» Сергей Смирнов и более 800 человек, задержанных во время несогласованных акций в Москве, которых суды наказали административными арестами.

Днем 4 февраля Бордунов сообщил, что его третий день ищет полиция. 31 января его задержали на митинге, а на следующий день доставили в суд, однако при переводе из одного ОВД в другое сотрудники забыли оформить документы, поэтому он ушел из здания суда.

По словам работника Aviasales, спустя 48 часов полицейские звонили хозяйке арендуемой им квартиры с вопросами, где он может быть, какая у него сексуальная ориентация и не склонен ли он к суициду.

Акции в поддержку Навального (учредитель Фонда борьбы с коррупцией — ФБК, включенного Минюстом в реестр организаций, выполняющих функции иностранного агента) прошли 23 и 31 января, а также 2 февраля в Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Нижнем Новгороде, Саратове, Челябинске, Екатеринбурге, Якутске и других крупных городах.