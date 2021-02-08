Суд сократил срок ареста главреда «Медиазоны»

Мосгорсуд сократил срок ареста главного редактора «Медиазоны» Сергея Смирнова с 25 до 15 суток. Об этом сообщает РИА Новости.

«Суд решил сократить наказание в виде административного ареста с 25 до 15 суток», — сообщили изданию в пресс-службе суда.

3 февраля сообщалось, что Смирнова арестовали на 25 суток. По данным «Медиазоны», причиной для возбуждения административного дела стал ретвит шутки о внешнем сходстве Смирнова с лидером группы «Тараканы» Дмитрием Спириным.

В сообщении, которое ретвитнул главред «Медиазоны», содержалась информация о времени проведения несогласованной акции в поддержку Алексея Навального (учредитель Фонда борьбы с коррупцией — ФБК, включенного Минюстом в реестр организаций, выполняющих функции иностранного агента), которая прошла 23 января. При этом пост не содержал данные о месте проведения протестов.