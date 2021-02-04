Лидер «Тараканов!» назвал дурдомом арест главреда «Медиазоны»

Лидер панк-рок-группы «Тараканы!» Дмитрий Спирин назвал дурдомом арест главного редактора «Медиазоны» Сергея Смирнова за ретвит шутки, в которой упоминался музыкант. Его слова передает BFM.ru.

«Когда вся эта история только завертелась, то я пытался понять, о чем же речь, что именно человеку предъявляют. Отдельные слова мне понятны были, а что именно, какие смыслы вкладываются, я все никак не мог понять. Картинку почему-то считают чем-то вроде призыва к несанкционированной акции», — посетовал Спирин.

Музыкант признался, что был шокирован приговором Смирнову: «Когда ему дали 25 суток, я себя, честно говоря, окончательно ощутил как в дурдоме. Просто вот приехали».

3 февраля стало известно, что Смирнова арестовали на 25 суток за ретвит шутки о его внешнем сходстве со Спириным. В посте упоминалось время проведения несогласованной акции в поддержку Алексея Навального (учредитель Фонда борьбы с коррупцией — ФБК, включенного Минюстом в реестр организаций, выполняющих функции иностранного агента), которая прошла 23 января. Сообщалось также, что Смирнова и еще 27 человек, арестованных за участие в несанкционированной акции протеста в Москве, посадили в восьмиместную камеру в Центр временного содержания иностранных граждан.

Акции в поддержку Навального прошли в России 2 февраля, а также 31 и 23 января. Протесты провели в Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Нижнем Новгороде, Саратове, Челябинске, Екатеринбурге, Якутске и других крупных городах.