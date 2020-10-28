«Тараканы!» выпустили клип на песню «Дурная башка»

Панк-рок-группа «Тараканы!» выпустила клип на песню «Дурная башка» с архивными кадрами, снятыми за 30 лет существования коллектива. Музыкальное видео опубликовано на YouTube-канале коллектива в среду, 28 октября.

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Фронтмен группы Дмитрий «Сид» Спирин объяснил, почему для памятного клипа выбрал композицию 1997 года: «Мне было 22 года, а это такой возраст, когда ты многое делаешь впервые. В 1997-м году я получил свой первый загранпаспорт, снял свою первую комнату в коммуналке, впервые записался на большой студии. Впервые взял в руки компакт-диск со своим альбомом, а также впервые встал перед серьезной моральной дилеммой и выбором, который должен был повлиять, и, кстати, повлиял на всю мою дальнейшую жизнь».

В конце 2020 года «Тараканы!» отправятся в тур «Верни мне мой 97-й» по России. Билеты на концерты можно приобрести на сайте «ГлавShow».