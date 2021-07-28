Появилось видео с места обысков квартиры родителей главреда The Insider

Следователи и полиция пришли с обысками к родителям главного редактора издания The Insider (администратор доменного имени признан в России СМИ-иноагентом) Романа Доброхотова. Видео появилось в Telegram-канале Baza.

В квартиру журналиста ранее утром также пришли с обыском. Доброхотов заявил в Twitter, что к нему в дверь постучалась полиция. «Адвокат не помешал бы», — написал он. После этого главред перестал выходить на связь.

Как сообщает РИА Новости, его подозревают в клевете на нидерландского журналиста Макса ван дер Верффа. Против Доброхотова заведено уголовное дело.

23 июня Минюст включил издание The Insider в список СМИ-иноагентов. В реестр иностранных средств массовой информации, выполняющих функции иностранного агента, внесли юридическое лицо The Insider SIA. Как уточнили в министерстве, оно является администратором доменного имени интернет-издания The Insider.

В список иноагентов также вошли пять журналистов издания: Михаил Рубин, Софья Гройсман, Илья Рождественский, Юлия Апухтина и Алексей Постернак.