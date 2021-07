Написавший заявление на главреда The Insider журналист озвучил свои требования

Нидерландский журналист Макс ван дер Верфф, который написал заявление в полицию и обвинил главного редактора издания The Insider Романа Доброхотова (администратор доменного имени признан в России СМИ-иноагентом) в клевете, озвучил свои требования. Он заявил, что ждет от Доброхотова извинений и опровержения выпущенного материала. Об этом сообщает РИА Новости.

Утром 28 июля главред The Insider написал на своей странице в Twitter, что в его квартиру пришли с обыском сотрудники правоохранительных органов. «Стучится полиция. Адвокат не помешал бы», — написал Доброхотов, указав адрес квартиры.

Позже СМИ сообщили, что против Доброхотова завели уголовное дело: его подозревают в клевете на нидерландского журналиста.

«Возбуждено уголовное дело после статьи о том, что российское министерство обороны сливает информацию о сбитом "Боинге" через нидерландского журналиста», — объяснила адвокат, представляющая интересы ван дер Верффа.

23 июня Минюст включил издание The Insider в список СМИ-иноагентов. В реестр иностранных средств массовой информации, выполняющих функции иностранного агента, внесли юридическое лицо The Insider SIA. Как уточнили в министерстве, оно является администратором доменного имени интернет-издания The Insider.

В список иноагентов также вошли пять журналистов издания: Михаил Рубин, Софья Гройсман, Илья Рождественский, Юлия Апухтина и Алексей Постернак.