Главред The Insider заявил об обыске в его квартире

Главный редактор интернет-издания The Insider (администратор доменного имени признан в России СМИ-иноагентом) Роман Доброхотов заявил в Twitter, что в его квартиру пришли с обыском.

Он опубликовал три сообщения подряд. «Видимо к у меня обыск. Стучится полиция. Адвокат не помешал бы», — написал журналист, отметив, что речь идет о квартире на Литовском бульваре. После этого он перестал выходить на связь.

Как сообщает РБК со ссылкой на коллегу журналиста Сергея Ежова, Доброхотов сегодня, 28 июля, собирался покинуть Россию. О других его планах Ежову известно не было.

23 июня Минюст включил издание The Insider в список СМИ-иноагентов. В реестр иностранных средств массовой информации, выполняющих функции иностранного агента, внесли юридическое лицо The Insider SIA. Как уточнили в министерстве, оно является администратором доменного имени интернет-издания The Insider.

В список иноагентов также вошли пять журналистов издания: Михаил Рубин, Софья Гройсман, Илья Рождественский, Юлия Апухтина и Алексей Постернак.

