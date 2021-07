Нидерландский журналист пожаловался на кампанию против него

Нидерландский журналист Макс ван дер Верфф, по делу о клевете на которого в квартире главного редактора The Insider Романа Доброхотова (администратор доменного имени признан в России СМИ-иноагентом) прошли обыски, пожаловался на организованную против него в родной стране кампанию. Об этом он сообщил в интервью РИА Новости.

«Голландские политики обсудили мою работу для Bonanza media и предложили ужесточить законы о борьбе со шпионажем. Один из политиков, утверждающих, что я работаю на российские спецслужбы, — Сердсма, депутат от политической партии D66», — сказал ван дер Верфф. Он добавил, что кампания против него была основана на сообщениях Bellingcat.

По словам журналиста, он не получал никаких прямых угроз, однако все его расследования подвергались серьезным «искажениям». «Для меня это не новость, поскольку то же самое произошло более десяти лет назад, когда я расследовал военные преступления, совершенные голландскими войсками во время войны за независимость в Индонезии», — добавил нидерландский журналист. На вопрос о то, необходимо ли ему политическое убежище в России, ван дер Верфф ответил, что «будет рассматривать все опции».

28 июля стало известно, что нидерландский журналист обвинил главреда The Insider Доброхотова в клевете. Речь идет о статье, в которой говорилось, что Минобороны России сливает информацию о Boeing MH17 через ван дер Верффа. В тот же день Доброхотов сообщил, что в его квартиру пришли с обыском сотрудники правоохранительных органов.

Позже журналистка The Insider Анастасия Михайлова в разговоре с «Лентой.ру» заявила, что обыски, прошедшие у главного редактора издания Романа Доброхотова, связаны с недавним признанием СМИ иноагентом и отказом ставить соответствующую маркировку. Тем временем адвокат Доброхотова рассказала, что журналист в настоящее время проходит по уголовному делу в качестве свидетеля.

23 июня Минюст включил издание The Insider в список СМИ-иноагентов. В реестр иностранных средств массовой информации, выполняющих функции иностранного агента, внесли юридическое лицо The Insider SIA. Как уточнили в министерстве, оно является администратором доменного имени интернет-издания The Insider.

В список иноагентов также вошли пять журналистов издания: Михаил Рубин, Софья Гройсман, Илья Рождественский, Юлия Апухтина и Алексей Постернак.