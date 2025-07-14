В Чечне избиение детей в религиозной школе сняли на видео

В Чечне мужчина бил палкой учеников религиозной школы, его сняли на видео

В Чечне избиение детей в религиозной школе сняли на видео. Ролик опубликовал Telegram-канал «ТУТ ДАГЕСТАН | МАХАЧКАЛА КАСПИЙСК ХАСАВЮРТ ДЕРБЕНТ».

На кадрах молодой человек бьет палкой детей по ногам, сбивая их с ног. Одного из мальчиков он бьет по стопе, наступив ему на колено так, чтобы ребенок не смог вырваться. Около двух десятков детей спокойно наблюдают за происходящим.

По данным канала, после публикации ситуацию взяли под контроль.

Ранее в Башкирии 15-летнему подростку сломали нос из-за переписки с девушкой. Конфликт в сети привел к драке — якобы дерзившему сверстнице подростку «забили стрелку», после которой его госпитализировали.