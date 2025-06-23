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08:46, 23 июня 2025Россия

Российскому подростку сломали нос за переписку с девушкой

В Башкирии 15-летнему подростку сломали нос из-за переписки с девушкой
Анна Щербакова
Анна Щербакова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Алексей Сухоруков / РИА Новости

В Башкирии 15-летнему подростку сломали нос из-за переписки с девушкой. Об этом сообщил Telegram-канал Mash Batash.

Мать пострадавшего россиянина пояснила, что все началось с конфликта в соцсети. Сверстница оскорбила в переписке ее сына, последний парировал и намекнул, что девушка неподобающе себя ведет. В интернет-диалог вмешался молодой человек оппонентки — он предложил юноше встретиться и побеседовать.

Как утверждает родительница, на «стрелку» вместо одного человека пришли около 30. Подростка ударили и фиксировали происходящее на видео. У несовершеннолетнего диагностировали открытый перелом носа со смещением, он перенес три операции.

Семья обратилась в полицию, по словам матери, судмедэкспертизу по травмам провели только по одному документу, хотя должны были по трем. Никого до сих пор не наказали. Родственникам и друзьям подростка поступали угрозы.

Ранее сообщалось, что в Москве подросток избил женщину, гулявшую с ребенком на детской площадке.

ЖЗЛ
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