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Адвокат заявила о требовании компенсации и опровержения от Романа Доброхотова

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Роман Доброхотов
Роман Доброхотов
Фото: @roma_dobrokhotov

Журналистка The Insider (администратор доменного имени признан в России СМИ-иноагентом) Анастасия Михайлова в разговоре с «Лентой.ру» заявила, что обыски, прошедшие у главного редактора издания Романа Доброхотова, связаны с недавним признанием СМИ иноагентом и отказом ставить соответствующую маркировку. Адвокат Сталина Гуревич, представительница заявителя, гражданина Нидерландов Макса ван дер Верффа, уточнила «Ленте.ру», что речь идет в первую очередь об опровержении и компенсации морального вреда.

Главный редактор интернет-издания The Insider Роман Доброхотов заявил в Twitter, что в его квартиру пришли с обыском. Он опубликовал три сообщения подряд. «Видимо у меня обыск. Стучится полиция. Адвокат не помешал бы», — написал журналист, отметив, что речь идет о квартире на Литовском бульваре. После этого он перестал выходить на связь.

«Попросим суд привлечь Доброхотова к ответственности за клевету»

«Мой клиент в первую очередь хочет опровержения, — заявила Гуревич. — В гражданском порядке мы будем требовать возмещение убытков, моральную компенсацию и опровержение. В уголовном — попросим суд привлечь Доброхотова к ответственности за клевету».

Клиент Гуревич Макс ван дер Верфф — голландский журналист, которого The Insider обвинил в сотрудничестве с Минобороны России по делу о малайзийском Boeing MH17, сбитом в июле 2014 года в Донбассе.

«Годами я тратил собственные деньги на расследование трагедии с малайзийским Boeing. Тысячи часов работы никем не оплачиваются. Роман Доброхотов утверждает, что мне платит ГРУ. Это невосполнимая ложь, и очень вредная для меня. Я хочу, чтобы он отказался [от этих утверждений] и извинился за свою клевету», — заявил РИА Новости ван дер Верфф. По его словам, в Нидерландах против него была организована некая кампания.

Редакция издания, в свою очередь, считает, что дело против главреда готовилось какое-то время и ему был дан ход после резкой реакции Доброхотова на признание СМИ-иноагентом. На это, по мнению издания, указывает участие в истории Сталины Гуревич, известной обличениями правозащитника Сергея Магнитского, погибшего в СИЗО более десяти лет назад.

«Мы думаем, что такая резкая инициация дела связана с признанием The Insider иноагентом, — говорит Анастасия Михайлова. — И с тем, что Рома довольно смело высказался против маркировки и вставки соответствующих записях в текстах издания».

По словам Михайловой, в деле Доброхотова имела место «сложная политическая история, которая много кому не понравилась». Что ждет главреда, будет зависеть от того, по какой редакции закона о клевете его будут судить: старая, принятая на момент публикации материала, не подразумевала наказания в виде реального срока, а новая — да.

«Гадать на кофейной гуще сейчас очень сложно. Понятно одно — Гуревич там не случайно. Это адвокат, активно сотрудничающий со следствием, ее главный кейс — обличение Магнитского. По сути, дела в отношении Романа вообще не должно быть, поскольку клеветы не было. Вопрос еще и в том, на какую версию закона о клевете будет ориентироваться суд. По закону, может только на старую, актуальную на момент публикации», — заключила Михайлова.

23 июня Минюст включил издание The Insider в список СМИ-иноагентов. В реестр иностранных средств массовой информации, выполняющих функции иностранного агента, внесли юридическое лицо The Insider SIA. Как уточнили в министерстве, оно является администратором доменного имени интернет-издания The Insider.

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