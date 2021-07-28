Против главреда The Insider завели уголовное дело о клевете

Против главного редактора издания The Insider Романа Доброхотова (администратор доменного имени признан в России СМИ-иноагентом) в России завели уголовное дело. Как сообщает РИА Новости, его подозревают в клевете на нидерландского журналиста Макса ван дер Верффа.

«Возбуждено уголовное дело после статьи о том, что российское министерство обороны сливает информацию о сбитом "Боинге" через нидерландского журналиста», — объяснила изданию адвокат, представляющая интересы ван дер Верффа.

Утром 28 июля Доброхотов заявил, что в его квартиру пришли с обыском. Он опубликовал три сообщения подряд. «Видимо, у меня обыск. Стучится полиция. Адвокат не помешал бы», — написал журналист. После этого он перестал выходить на связь.

23 июня Минюст включил издание The Insider в список СМИ-иноагентов. В реестр иностранных средств массовой информации, выполняющих функции иностранного агента, внесли юридическое лицо The Insider SIA. Как уточнили в министерстве, оно является администратором доменного имени интернет-издания The Insider.

В список иноагентов также вошли пять журналистов издания: Михаил Рубин, Софья Гройсман, Илья Рождественский, Юлия Апухтина и Алексей Постернак.