Адвокат главреда The Insider раскрыла детали уголовного дела

Адвокат главного редактора издания The Insider Романа Доброхотова (администратор доменного имени признан в России СМИ-иноагентом) Оксана Опаренко раскрыла детали уголовного дела, в ходе которого полицейские провели обыски в квартире журналиста и его родителей. Комментарий юристки из фирмы «Правозащита Открытки» опубликовало издание Baza в своем Telegram-канале.

По словам Опаренко, в настоящее время Доброхотов проходит свидетелем по делу о клевете на голландского журналиста Макса ван дер Верффа. По данным издания, The Insider обвинял его в получении взяток от представителей Минобороны России за написание фейковых публикаций о сбитом «Боинге».

Утром 28 июля главред The Insider написал на своей странице в Twitter, что в его квартиру пришли с обыском сотрудники правоохранительных органов. «Стучится полиция. Адвокат не помешал бы», — написал Доброхотов, указав адрес квартиры. Позже СМИ сообщили, что на Доброхотова завели уголовное дело: его подозревают в клевете на нидерландского журналиста.

Журналистка The Insider Анастасия Михайлова в разговоре с «Лентой.ру» заявила, что обыски, прошедшие у главного редактора издания Романа Доброхотова, связаны с недавним признанием СМИ иноагентом и отказом ставить соответствующую маркировку. По ее словам, это серьезно разозлило Минюст.

23 июня Минюст включил издание The Insider в список СМИ-иноагентов. В реестр иностранных средств массовой информации, выполняющих функции иностранного агента, внесли юридическое лицо The Insider SIA. Как уточнили в министерстве, оно является администратором доменного имени интернет-издания The Insider.

В список иноагентов также вошли пять журналистов издания: Михаил Рубин, Софья Гройсман, Илья Рождественский, Юлия Апухтина и Алексей Постернак.