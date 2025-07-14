Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
08:25, 14 июля 2025Россия

В России раскрыли позицию Зеленского по мирным переговорам

Константинов: Зеленскому нужен короткий мир из-за трудного положения ВСУ
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Domenico Cippitelli / Global Look Press

Владимир Зеленский заинтересован только в коротком мире из-за тяжелого положения украинских войск на поле боя. Об этом, комментируя паузу в переговорном процессе, заявил глава парламента Крыма Владимир Константинов в разговоре с РИА Новости.

Он отметил, что когда Запад и США будут действительно готовы к заключению мира, сделать это получится «очень быстро». Однако сейчас, по словам Константинова, главным союзником Зеленского является террор.

Он пояснил, что украинское руководство наживается на конфликте и не хочет отказываться от источника своего обогащения. «Их дети не воюют, их квартиры не рушатся. У них все прекрасно в Испании, Италии, Франции, где они осели. Народ же — ловят на улицах в рамках насильственной мобилизации», — указал собеседник агентства.

Ранее заместитель министра иностранных дел России Михаил Галузин сообщил, что Москва и Киев продолжат прямые переговоры об урегулировании конфликта.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В США сообщили о плане Трампа передать Украине наступательное оружие. Дальнобойные ракеты смогут долететь до Москвы

    Россиянка Андреева стала пятой ракеткой мира

    Десятки мигрантов выстроили перед хостелом в российском городе и сняли на видео

    Оскандалившийся из-за развратных действий телеведущий лишился работы

    Планировавшая подрыв офицера Минобороны России женщина дала показания на видео

    Российские военные за пять минут взяли в плен иностранных наемников ВСУ

    Россиянка обвинила врачей в смерти новорожденного сына

    Девушка искупалась в океане в Таиланде и угодила в больницу с волдырями по всему лицу

    Хирург назвал опасные последствия популярной у звезд бьюти-процедуры

    Раскрыты слова Трампа о Путине в беседе с Макроном

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости