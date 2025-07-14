Константинов: Зеленскому нужен короткий мир из-за трудного положения ВСУ

Владимир Зеленский заинтересован только в коротком мире из-за тяжелого положения украинских войск на поле боя. Об этом, комментируя паузу в переговорном процессе, заявил глава парламента Крыма Владимир Константинов в разговоре с РИА Новости.

Он отметил, что когда Запад и США будут действительно готовы к заключению мира, сделать это получится «очень быстро». Однако сейчас, по словам Константинова, главным союзником Зеленского является террор.

Он пояснил, что украинское руководство наживается на конфликте и не хочет отказываться от источника своего обогащения. «Их дети не воюют, их квартиры не рушатся. У них все прекрасно в Испании, Италии, Франции, где они осели. Народ же — ловят на улицах в рамках насильственной мобилизации», — указал собеседник агентства.

Ранее заместитель министра иностранных дел России Михаил Галузин сообщил, что Москва и Киев продолжат прямые переговоры об урегулировании конфликта.