Главред The Insider раскрыл подробности уголовного дела после допроса

Главный редактор издания The Insider (администратор доменного имени признан в России СМИ-иноагентом) Роман Доброхотов после допроса раскрыл детали уголовного дела о клевете, фигурантом которого он является. Об этом сообщает ТАСС.

Доброхотов подтвердил журналистам, что в настоящее время проходит по делу в качестве свидетеля.

Утром 28 июля Доброхотов заявил, что в его квартиру пришли с обыском. После этого он временно перестал выходить на связь.

Вскоре СМИ сообщили, что против журналиста возбудили уголовное дело по подозрению в клевете на нидерландского журналиста Макса ван дер Верффа.

Позднее адвокат Доброхотова, Оксана Опаренко заявила, что ее подзащитный проходит по делу свидетелем.

23 июня Минюст включил издание The Insider в список СМИ-иноагентов. В реестр иностранных средств массовой информации, выполняющих функции иностранного агента, внесли юридическое лицо The Insider SIA. Как уточнили в министерстве, оно является администратором доменного имени интернет-издания The Insider.

В список иноагентов также вошли пять журналистов издания: Михаил Рубин, Софья Гройсман, Илья Рождественский, Юлия Апухтина и Алексей Постернак.