С главреда The Insider взыскали 156 тысяч рублей по делу о клевете

Черемушкинский районный суд Москвы взыскал с главного редактора издания The Insider (администратор доменного имени признан в России СМИ-иноагентом) Романа Доброхотова 156 тысяч рублей по делу о клевете. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на адвоката истца Сталину Гуревич.

По словам адвоката, суд удовлетворил иск нидерландского журналиста Макса ван дер Верффа. «По решению суда Доброхотов должен будет публично опровергнуть опубликованные им сведения о сотрудничестве Макса с ГРУ и распространенную им дезинформацию о Boeing MH-17», — сказала Гуревич.

Доброхотов должен будет выплатить 156 тысяч рублей, из которых — 106 тысяч рублей за судебные расходы и 50 тысяч рублей за моральный вред. Отмечается, что изначально нидерландский журналист требовал от него 2 миллиона рублей.

28 июля стало известно, что нидерландский журналист обвинил главреда The Insider в клевете. Речь идет о материале, в котором говорилось, что Минобороны России передает информацию о Boeing MH17 через ван дер Верффа. В тот же день Доброхотов заявил, что правоохранители пришли в его квартиру с обыском. Против журналиста возбудили уголовное дело.

23 июня Минюст внес издание The Insider в список СМИ-иноагентов. В реестр иностранных средств массовой информации, выполняющих функции иностранного агента, попало юридическое лицо The Insider SIA. Как уточнили в министерстве, оно является администратором доменного имени интернет-издания The Insider.