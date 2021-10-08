Дмитрий Муратов посвятил Нобелевскую премию иноагентам и погибшим коллегам

Главный редактор «Новой газеты» Дмитрий Муратов посвятил полученную Нобелевскую премию мира своим погибшим друзьям и коллегам. Его слова публикует Readovka в Telegram.

«Я считаю, что это премия Анне Политковской, Юрию Щекочихину, Игорю Домникову, моим погибшим любимым друзьям и коллегам. И это премия для тех людей, которых сейчас объявляют иноагентами, нежелательными элементами», — сказал Муратов.

Он добавил, что решение о том, как лучше распорядиться финансовой частью премии, будет принято после консультаций с редколлегией «Новой газеты».

О том, что Муратов стал лауреатом Нобелевской премии мира, было объявлено в пятницу, 8 октября. Эту награду он разделил с филиппинской журналисткой Марией Рессой. Отмечается, что их наградили «за усилия по защите свободы слова, что является необходимым условием демократии и прочного мира».

Анна Политковская — российская журналистка, сотрудничавшая много лет с «Новой газетой». Известна своими книгами и репортажами о событиях в Чечне. Была убита в Москве в октябре 2006 года. Заказчик преступления неизвестен до сих пор.

Юрий Щекочихин — журналист, драматург и экс-депутат Госдумы. Занимался расследованиями коррупционной деятельности, был зампредом думского комитета по безопасности. Умер в Москве в 2003 году, согласно официальной версии, от синдрома Лайелла. «Новая газета» неоднократно выступала за повторное расследование смерти журналиста, в частности, были подозрения, что Щекочихина могли отравить таллием.

Игорь Домников — специальный корреспондент, а затем заведующий отделом спецпроектов «Новой газеты». Был убит в Москве в 2000 году членами преступной группировки «Тагирьяновские». Предполагаемый заказчик преступления избежал наказания из-за истечения срока давности.