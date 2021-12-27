Российский журналист покинул страну и пожаловался на слежку

Журналист «Русской службы Би-би-си» Андрей Захаров (внесен Минюстом в список СМИ, выполняющих функции иностранных агентов) рассказал о том, что покинул Россию. В видео на YouTube-канале «Русской службы Би-би-си» он пожаловался, что перед эмиграцией за ним следили.

«Я заметил за собой довольно беспрецедентную слежку в Москве и вынужден был уехать в Лондон, где сейчас и нахожусь», — отметил Захаров. В ролике также продемонстрировали отрывок из видео, снятого 8 октября в Москве, в котором корреспондент заявил, что за ним весь день следят. При этом журналист не уточнил, когда именно покинул страну.

Захаров также прокомментировал возможные причины предполагаемой слежки. «Пока непонятно, с чем была связана слежка — с тем, что меня признали иноагентом, или, возможно, с материалом про хакеров из группы Evil Corp, который я делал со своими британскими коллегами», — объяснил он. В Twitter корреспондент «Русской службы Би-би-си» назвал свою эмиграцию изгнанием.

Минюст признал Андрея Захарова иноагентом 8 октября 2021 года.

Ранее глава Союза журналистов Москвы Павел Гусев заявил, что закон об иноагентах требует доработки и усовершенствования, так как содержит много противоречий. «Закон не продуман, не прописан, и есть ощущение, что он создавался людьми после хорошего застолья», — высказался он.

23 декабря президент России Владимир Путин, выступая на ежегодной пресс-конференции, прокомментировал закон об иностранных агентах. Глава государства сказал, что закон был придуман не в России, а на Западе. «Наш закон либеральнее. Давайте сделаем, как в США, и введем уголовную ответственность», — добавил политик.