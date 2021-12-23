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Глава Союза журналистов Москвы потребовал доработки закона об иноагентах

Глава Союза журналистов Гусев: закон об иноагентах создан людьми после хорошего застолья

Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости

Глава Союза журналистов Москвы Павел Гусев назвал закон об иноагентах созданным «после хорошего застолья». В эфире радиостанции «Говорит Москва» он заявил, что документ требует доработки и усовершенствования, так как содержит много противоречий. Однако при этом подчеркнул, что не выступает против закона.

«Закон об иноагентах для журналистов делался впопыхах, не обсуждался в профильном комитете по СМИ и с профессиональным сообществом», — сказал Гусев. Он отметил, что документ создан неаккуратно, и добавил, что закон содержит в себе серьезные противоречия.

«Закон не продуман, не прописан, и есть ощущение, что он создавался людьми после хорошего застолья», — высказался глава Союза журналистов. При этом Гусев подчеркнул, что журналистское сообщество не выступает против закона, а указывает на его несовершенство.

Ранее президент России Владимир Путин прокомментировал закон об иноагентах на ежегодной большой пресс-конференции. По мнению главы государства, российский вариант либеральнее, чем аналогичный закон в США.

Закон о СМИ-иноагентах был принят в России в 2017 году, после того, как в США признали таковым издание RT America. По закону, СМИ признается иностранным агентом, если установлен факт получения финансирования из-за рубежа. В таком случае оно вносится в соответствующий реестр Минюста.

Асель Минбаева
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