Закон об иностранных агентах, действующий в России, был придуман за ее пределами. Об этом заявил президент России Владимир Путин на ежегодной большой пресс-конференции, трансляцию которой на Youtube ведет ТАСС.

«Закон об иноагентах придумали не в России, а на Западе, еще в 30-е годы, и он действует и по сей день. 0,034 организаций признаны нежелательными, что за рубежом, что в России», — сказал он, комментируя закон.

Глава государства отметил, что в России не запрещена работа организаций, признанных иноагентами. «Мы хотим, чтобы организации, которые занимаются политикой в России, ясно и точно объяснили источники своего финансирования. Наш закон либеральнее. Давайте сделаем, как в США и введем уголовную ответственность?» — добавил Путин.

Закон о СМИ-иноагентах был принят в России в 2017 году, после того как в США признали таковым издание RT America. По закону, СМИ признается иностранным агентом, если установлен факт получения финансирования из-за рубежа. В таком случае оно вносится в соответствующий реестр Минюста.

СМИ-иногаенты обязаны предоставлять подробную финансовую отчетность о всех своих доходах и расходах, данные о персональном составе руководства и аудиторских проверках. Также такие организации должны информировать о своем статусе читателей в каждом сообщении и материале на своих сайтах и в социальных сетях.