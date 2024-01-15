В известном информационном агентстве Киргизии сообщили об обысках

Спецслужбы Киргизии пришли с обыском в редакцию информагентства 24.kg

Спецслужбы Киргизии пришли с обыском в редакцию известного в стране информационного агентства 24.kg в Бишкеке. Об этом сообщается на странице агентства в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

«В редакции 24.gk обыск. В офис прибыли сотрудники ГНКБ (государственный комитет национальной безопасности — прим. "Ленты.ру")», — сообщили представители информагентства в соцсети.

Причина, по которой в агентстве проводят обыск, не уточняется. Также отмечается, что в здание редакции не пускают адвокатов и юристов некоммерческой организации «Институт Медиа Полиси». Представители спецслужб не прокомментировали случившееся.

Ранее сообщалось, что в квартире главного редактора российского интернет-издания «Вечерние ведомости» Владислава Постникова прошли обыски. Поводом для этого стало участие Постникова в уголовном деле против бывшего депутата Госдумы Ильи Пономарева (внесен Минюстом в список физлиц-иноагентов) за распространение недостоверных сведений об армии России.

24.kg работает с 2006 года. Информагентство считается одним из самых цитируемых в стране.