Стало известно об обысках в квартире главреда «Вечерних ведомостей»

Силовики провели обыски в квартире главного редактора «Вечерних ведомостей» Постникова

В Екатеринбурге силовики провели обыски в квартире главного редактора интернет-издания «Вечерние ведомости» Владислава Постникова. Об этом стало известно ТАСС от источника в правоохранительных органах.

Отмечается, что самого журналиста в момент следственных действий дома не оказалось.

Поводом для обысков стало уголовное дело, возбужденное в отношении бывшего депутата Госдумы Ильи Пономарева (внесен Минюстом в список физлиц-иноагентов) за распространение фейков о российской армии. Как уточнил источник агентства, Постников проходит по этому делу, так как он близко связан с Пономаревым.

Адвокат главреда «Вечерних ведомостей» Георгий Краснов позднее подтвердил информацию о проведении обысков в доме журналиста. Он сообщил, что не знает, где сейчас находится Постников, его телефон отключен.

Краснов добавил, что сотрудники правоохранительных органов посетили здание редакции «Вечерних ведомостей», но не проводили там следственных действий.

Ранее сообщалось о том, что по местам проживания администраторов принадлежащих Пономареву каналов в Telegram и YouTube прошли следственные мероприятия. По версии правоохранительных органов, экс-чиновник из-за рубежа ведет «деструктивную деятельность против РФ в мессенджерах и соцсетях».

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