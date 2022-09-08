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Российские следователи пришли к администраторам каналов экс-депутата Госдумы

К администраторам каналов экс-депутата Госдумы Пономарева пришли следователи
Илья Пономарев

Илья Пономарев. Фото: Komsomolskaya Pravda / Russian Look

По местам проживания администраторов принадлежащих Илье Пономареву (внесен Минюстом в список физлиц-иноагентов) каналов в Telegram и YouTube проходят следственные мероприятия. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в силовых структурах

«Администраторы каналов “Утро февраля” установлены, у них проходят обыски», — заявил собеседник агентства.

По данным агентства, правоохранительные органы считают, что экс-чиновник продолжает «из-за рубежа деструктивную деятельность против РФ в мессенджерах и соцсетях». В отношении него возбуждено дело по статье 207.3 УК РФ о фейках против Вооруженных сил РФ и заочно избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.

24 августа экс-мэр Екатеринбурга Евгений Ройзман был задержан на 48 часов по делу о дискредитации ВС России. По данным следствия, он опубликовал в сети видеоролик с содержанием, дискредитирующим российскую армию.

25 августа Верх-Исетский районный суд Екатеринбурга постановил освободить Ройзмана в зале суда. Ему избрали меру пресечения в виде запрета определенных действий. В частности, он не сможет посещать публичные мероприятия, пользоваться интернетом и общаться со свидетелями. Мера будет действовать до 29 сентября.

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Юлия Мискевич
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