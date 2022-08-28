Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
Силовые структуры

ФСИН решила обратиться в суд из-за поездки Ройзмана в другой район Екатеринбурга

ФСИН намерена обратиться в суд за разъяснением условий меры пресечения экс-мэру Ройзману

Фото: Viktor Chernov / Globallookpress.com

Федеральная служба исполнения наказаний (ФСИН) решила обратиться за разъяснением условий меры пресечения бывшему мэру Екатеринбурга Евгению Ройзману из-за его поездки в другой район города. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на адвоката Владислава Идамжапова.

По его словам, поводом стал выход экс-мэра за пределы Октябрьского района. ФСИН намерена уточнить значение понятия «публичное место», чтобы установить, нарушил ли Ройзман избранную ему меру пресечения в виде запрета определенных действий.

Материалы по теме:
«Бодрячком, пацанчики!» Как Россия нашла героев-фриков в интернете и полюбила «Рюмку водки на столе»
«Бодрячком, пацанчики!»Как Россия нашла героев-фриков в интернете и полюбила «Рюмку водки на столе»
4 октября 2021
Не блат ты мне О чепушилах, фраерах и гамбургских петухах в риторике российских политиков
Не блат ты мнеО чепушилах, фраерах и гамбургских петухах в риторике российских политиков
4 июня 2017

«Евгений Вадимович ничего не нарушал, запрета на передвижение постановление суда не содержит. Есть непонимание со стороны ФСИН, что такое публичное место, сейчас будет возможность обращения ФСИН в суд, чтобы разъяснили, что такое публичное место, поскольку ни один подзаконный акт такого понятия не содержит. Ройзман был в пределах Свердловской области, это не является нарушением. Здесь, возможно, вопрос технического характера. У них зона ответственности — Октябрьский район Екатеринбурга, а если Ройзман переходит в другой район, то устройство подает сигнал, и они не понимают, что им делать», — пояснил Идамжапов.

Ранее сообщалось, что по решению суда до 29 сентября экс-мэр не сможет посещать публичные мероприятия, пользоваться интернетом и общаться со свидетелями. При этом судья посчитала ограничение на выход из дома необоснованным и освободила Ройзмана из-под стражи.

24 августа Ройзман был задержан на 48 часов по делу о дискредитации ВС России. По данным следствия, он опубликовал в сети видеоролик с дискредитирующим российскую армию содержанием. Прежде он уже привлекался к административной ответственности за аналогичное правонарушение.

Расследованием занимается московская полиция. В рамках дела прошли обыски в офисе фонда, квартире и музее Ройзмана после его задержания. В апреле он получил третий штраф за дискредитацию ВС России. В последнее время экс-мэр вел собственный YouTube-канал политической направленности.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Виктория Кондратьева
Обсудить
Последние новости
Боррель предупредил о серьезных вызовах для Евросоюза из-за санкций
Зависимость российской экономики от поставок газа в Европу оценили
Жители Франции начали запасаться дровами из-за цен на электричество
Dell объявила об уходе из России
Бизнес-тренер раскрыла секреты уверенности в себе
Пугачева объяснила свой отъезд из России
Медведев спрогнозировал цену за газ в пять тысяч евро
Автомобиль принцессы Дианы ушел с молотка за миллионы рублей
Звезду «Эйфории» обвинили в агитации за Трампа
ВКС России поразили предназначенный для ремонта вертолетов ВСУ завод в Запорожье
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.