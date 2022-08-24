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Бывшего мэра Екатеринбурга Ройзмана задержали на 48 часов

Экс-мэра Екатеринбурга Ройзмана задержали на 48 часов по делу о дискредитации ВС России

Фото: Павел Лисицын / РИА Новости

Бывший мэр Екатеринбурга Евгений Ройзман задержан на 48 часов по уголовному делу о дискредитации Вооруженных сил (ВС) России. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на адвоката экс-мэра Владислава Идамжапова.

В отношении фигуранта возбуждено уголовное дело по статье 280.3 («Публичные действия, направленные на дискредитацию Вооруженных сил России») УК РФ.

По данным следствия, мужчина опубликовал в сети видеоролик с дискредитирующим российскую армию содержанием. Он прежде уже привлекался к административной ответственности за аналогичное правонарушение. Полиция намерена доставить его из Екатеринбурга в Москву.

24 августа сообщалось об обысках в офисе фонда, квартире и музее Ройзмана после его задержания. В апреле он получил третий штраф за дискредитацию ВС России. В последнее время Ройзман вел собственный YouTube-канал политической направленности.

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Екатерина Власова
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