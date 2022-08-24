Полиция доставит Ройзмана из Екатеринбурга в Москву

Задержанного в Екатеринбурге Ройзмана доставят в Москву по делу о дискредитации ВС России

Полиция намерена доставить из Екатеринбурга в Москву подозреваемого в дискредитации Вооруженных сил (ВС) России. Об этом «Ленте.ру» сообщили в столичном главке МВД.

Речь идет о бывшем мэре Екатеринбурга Евгении Ройзмане, задержанном после проведения у него обысков, пояснил источник в правоохранительных органах.

В отношении него возбуждено уголовное дело по статье 280.3 УК РФ («Публичные действия, направленные на дискредитацию Вооруженных сил России»). По данным следствия, мужчина опубликовал в сети видеоролик с дискредитирующем российскую армию содержанием. Он прежде уже привлекался к административной ответственности за аналогичное правонарушение, отметили в МВД.

Ранее 24 августа сообщалось об обысках в офисе фонда Ройзмана после его задержания. В апреле он получил третий штраф за дискредитацию ВС России. В последнее время Ройзман вел собственный YouTube-канал политической направленности.