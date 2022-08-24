Задержан бывший мэр Екатеринбурга Ройзман

Бывший мэр Екатеринбурга Ройзман задержан по уголовному делу о дискредитации ВС России

Бывший мэр Екатеринбурга Евгений Ройзман задержан по уголовному делу о дискредитации Вооруженных сил (ВС) России. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на экстренные службы Свердловской области.

«Ройзман задержан утром, к нему домой пришли силовики. В отношении него возбуждено уголовное дело о дискредитации в отношении российской армии», — сказал собеседник агентства.

В апреле Ройзман получил третий штраф за дискредитацию ВС России. Поводом для новых судебных разбирательств послужил пост в Telegram-канале экс-мэра о спецоперации России на Украине. По мнению стороны обвинения, содержание текста Ройзмана дискредитирует Вооруженные силы.