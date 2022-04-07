Бывшего мэра Екатеринбурга оштрафовали в третий раз

Бывший мэр Екатеринбурга Ройзман получил третий штраф за дискредитацию ВС России

Бывший мэр Екатеринбурга Евгений Ройзман получил третий штраф за дискредитацию Вооруженных сил России. Об этом сообщает ТАСС в четверг, 7 апреля.

Размер штрафа в этот раз составил 50 тысяч рублей. Все три протокола на бывшего екатеринбургского мэра были составлены 29 марта, каждый за публичные действия, направленные на дискредитацию российских войск (часть 1 статьи 20.3.3 КоАП РФ).

На минувшей неделе суд оштрафовал Ройзмана по двум протоколам в сумме на 100 тысяч рублей.

Уточняется, что поводом для новых судебных разбирательств послужил пост в Telegram-канале экс-мэра о спецоперации России на Украине. По мнению стороны обвинения, содержание текста Ройзмана дискредитирует Вооруженные силы.

По сведениям «Интерфакса», адвокат Ройзмана Юлия Федотова настаивала на судебно-лингвистической и исторической экспертизе, чтобы определить, имеются ли признаки дискредитации армии в тексте, который вызвал претензии. Экспертизу она просила передать специалистам Уральского федерального университета.

На прошлых судебных заседаниях Ройзман отказывался признать вину: по словам политика, в постах, за которые ему были выписаны протоколы, отсутствует прямое упоминание Вооруженных сил России или Министерства обороны, следовательно, он не мог дискредитировать их.

Евгений Ройзман занимал пост мэра Екатеринбурга с 2013 по 2018 год.