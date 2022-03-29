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Бывшего мэра Екатеринбурга Ройзмана оштрафовали за дискредитацию армии

Бывшего мэра Екатеринбурга Ройзмана оштрафовали на 50 тысяч за дискредитацию армии России

Фото: Александр Миридонов / Коммерсантъ

Суд постановил привлечь бывшего мэра Екатеринбурга Евгения Ройзмана к административной ответственности за дискредитацию Вооруженных сил России. Его приговорили к штрафу в 50 тысяч рублей, сообщает «Интерфакс».

Соответствующее решение было вынесено по одному из двух протоколов, составленных в отношении Ройзмана. Третий будет рассмотрен 7 апреля.

Защита экс-мэра просила суд перенести рассмотрение административного дела, чтобы адвокаты могли лучше подготовиться к процессу, однако им было отказано. Политика судят по статье 20.3.3 КоАП («Публичные действия, направленные на дискредитацию использования Вооруженных Сил Российской Федерации в целях защиты интересов Российской Федерации и ее граждан, поддержания международного мира и безопасности»). Эта статья появилась в Кодексе 4 марта, вскоре после начала спецоперации России на территории Украины.

Ройзман отказывался признать вину: по словам политика, в постах, за которые ему были выписаны протоколы, отсутствует прямое упоминание Вооруженных сил России или Министерства обороны, следовательно, он не мог дискредитировать их.

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Валерий Розенберг
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