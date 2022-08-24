В офисе фонда бывшего мэра Екатеринбурга Ройзмана начались обыски

В офисе фонда экс-мэра Ройзмана правоохранители начали обыски по делу о дискредитации ВС

В Екатеринбурге правоохранители начали проводить обыски в офисе фонда бывшего мэра города Евгения Ройзмана, задержанного по уголовному делу о дискредитации Вооруженных сил (ВС) России. Об этом в среду, 24 августа, сообщает ТАСС.

На месте обысков находится один из адвокатов Ройзмана. Известно, что следственные мероприятия планируются также в частном музее Невьянской иконы, руководителем которой является экс-мэр.

Евгения Ройзмана задержали утром в среду, 24 августа. В отношении него возбуждено уголовное дело о дискредитации российской армии. Визит силовиков в его квартиру попал на видео. В апреле он получил третий штраф за дискредитацию ВС России. В последнее время Ройзман вел собственный YouTube-канал политической направленности.