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Визит силовиков к Ройзману попал на видео

Mash опубликовал видео визита силовиков в квартиру экс-мэра Екатеринбурга Ройзмана

Утром в среду, 24 августа, силовики пришли в квартиру к экс-мэру Екатеринбурга Евгению Ройзману, в отношении которого возбуждено уголовное дело о дискредитации Вооруженных сил (ВС) России. Их визит в жилище политика попал на видео, которое опубликовал Telegram-канал Mash.

На кадрах видно, как группа вооруженных людей в камуфляже подбегает к зданию, представляется полицией и просит открыть. Затем они быстро проходят коридоры и поднимаются на несколько этажей. Силовики подходят к двери, готовят болгарку, чтобы ее вскрыть, но Ройзман открывает им сам. Сопровождавшая силовиков девушка зачитывает ему вменяемые обвинения.

О задержании Евгения Ройзмана сообщалось ранее. В отношении него возбуждено уголовное дело о дискредитации в отношении российской армии.

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Марина Совина
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