Бывшего мэра Екатеринбурга Ройзмана освободили в зале суда

Экс-мэра Екатеринбурга Ройзмана освободили в зале суда по делу о дискредитации ВС России

Верх-Исетский районный суд Екатеринбурга постановил освободить в зале суда бывшего мэра Екатеринбурга Евгения Ройзмана, задержанного по уголовному делу о дискредитации Вооруженных сил (ВС) России. Об этом в четверг, 25 августа, сообщает ТАСС.

Ему избрали меру пресечения в виде запрета определенных действий. В частности, он не сможет посещать публичные мероприятия, пользоваться интернетом и общаться со свидетелями. При этом судья посчитала ограничение на выход из дома необоснованным и освободила Ройзмана из-под стражи, уточняет агентство URA.RU.

Мера будет действовать до 29 сентября.

24 августа Ройзман был задержан на 48 часов по делу о дискредитации ВС России. По данным следствия, он опубликовал в сети видеоролик с дискредитирующим российскую армию содержанием. Прежде он уже привлекался к административной ответственности за аналогичное правонарушение.

Расследованием занимается московская полиция. В рамках дела прошли обыски в офисе фонда, квартире и музее Ройзмана после его задержания. В апреле он получил третий штраф за дискредитацию ВС России. В последнее время экс-мэр вел собственный YouTube-канал политической направленности.