Рака-отшельника сфотографировали с головой куклы на месте раковины

На необитаемом тихоокеанском острове Хендерсон сфотографировали молодого кокосового рака-отшельника, который поселился не в раковине моллюска, как другие представители вида, а в голове выброшенной куклы. Об этом сообщает UPI.

Снимок, автор которого неизвестен, выложен на Imgur пользователем jamspangle. Фото вызвало бурное обсуждение на Reddit и собрало более 400 тысяч просмотров за два дня.

На ранних стадиях развития кокосовые раки селятся в пустых раковинах моллюсков. В отличие от других раков-отшельников, позднее они избавляются от раковин и вырастают до 40 сантиметров в длину.

Коралловый остров Хендерсон располагается на юге Тихого океана и принадлежит Великобритании. Его площадь составляет 37,3 квадратных километра.

В мае сообщалось, что по данным ученых, что океанские течения выносят на Хендерсон огромное количество пластикового мусора. По оценкам специалистов, на острове находится 17 тонн отбросов — по 671 предмету на квадратный метр.